2018-07-18T16:34:49+03:00
Политика

Путин поддержал идею распространить технологию паспорта болельщика

Технология Fan-ID может быть распространена на другие культурно-массовые мероприятия
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить технологию паспорта болельщика, использованную в ходе закончившегося недавно чемпионата мира по футболу, на другие культурно-массовые мероприятия в стране.

"Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) это обсуждали. Это возможно и целесообразно", — сказал Путин на совещании с кабинетом министров, отвечая на предложение замглавы правительства Ольги Голодец распространить технологию паспорта болельщика.

"Мы стоим на пороге проведения универсиады в Красноярске, и следующий год — это год крупнейшего музыкального события в нашей культуре — это конкурс Чайковского… Применение такого технологичного принципа очень бы помогло нам принимать гостей, особенно иностранных", — отметила Голодец, передает РИА Новости.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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