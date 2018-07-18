Захарова рассказала о вкладе России в операцию по спасению детей в Таиланде
В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что Россия предлагала властям Таиланда помощь по линии МЧС для скорейшего вызволения из пещеры подростковой команды по футболу и ее тренера.
Об этом на пресс-брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"МЧС России предложило свою помощь для проведения этой спасательной операции в Таиланде. Такое содействие не потребовалось в конечном итоге", — сообщила дипломат.
В то же время, по словам официального представителя МИД РФ, эвакуация детей производилась при помощи вертолетов российского производства.
"Речь идет о машинах, которые были изготовлены на предприятии "Вертолеты России". Так или иначе, мы рады, что таким образом внесли свой вклад в спасение жизней 12 юных футболистов, их наставника", — добавила она.
23 июня юные футболисты из команды "Лесные Вепри" и их тренер пропали, войдя в семикилометровую пещеру Тхам Луанг. Из-за внезапно начавшегося наводнения все они оказались отрезаны от выхода. Поиски пропавших продолжались больше недели. Операция по их спасению продлилась трое суток.
Первое видео спасенных детей из таиландской пещеры.Ребята пока лежат на больничных койках, родственников к ним еще не пускают, разрешают только находиться за стеклянной стеной.
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