2018-07-18T17:36:40+03:00
В мире

Захарова рассказала о вкладе России в операцию по спасению детей в Таиланде

Эвакуация истощенных подростков и их тренера производилась при помощи вертолетов российского производства [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В российском МИД рассказали о вкладе России в операцию по спасению детей в ТаиландеВ российском МИД рассказали о вкладе России в операцию по спасению детей в ТаиландеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что Россия предлагала властям Таиланда помощь по линии МЧС для скорейшего вызволения из пещеры подростковой команды по футболу и ее тренера.

Об этом на пресс-брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"МЧС России предложило свою помощь для проведения этой спасательной операции в Таиланде. Такое содействие не потребовалось в конечном итоге", — сообщила дипломат.

В то же время, по словам официального представителя МИД РФ, эвакуация детей производилась при помощи вертолетов российского производства.

"Речь идет о машинах, которые были изготовлены на предприятии "Вертолеты России". Так или иначе, мы рады, что таким образом внесли свой вклад в спасение жизней 12 юных футболистов, их наставника", — добавила она.

23 июня юные футболисты из команды "Лесные Вепри" и их тренер пропали, войдя в семикилометровую пещеру Тхам Луанг. Из-за внезапно начавшегося наводнения все они оказались отрезаны от выхода. Поиски пропавших продолжались больше недели. Операция по их спасению продлилась трое суток.

Первое видео спасенных детей из таиландской пещеры.Ребята пока лежат на больничных койках, родственников к ним еще не пускают, разрешают только находиться за стеклянной стеной.

Еще больше материалов по теме: «В Таиланде спасают детей, попавших в ловушку в затопленной пещере»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-начальник МУРа Вкитор Трутнев получил пять лет условно по делу о коррупции
Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Госсовета
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о роли счастья в экономике
Киев запросил разъяснений у Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
В Москве открыт межведомственный штаб МИД и Минобороны
В базу данных «Миротворца» попал французский диджей Боб Синклер
Пассажир снял на видео падение самолета изнутри салона
За что задержали Марию Бутину: в МИД РФ историю с обвиненной в шпионаже россиянкой назвали политзаказом
Путин назначил Кулика послом России в Южной Корее
В США хотят, чтобы переводчик Трампа рассказал, что обсуждалось в частной беседе с Путиным
Путин поддержал идею распространить технологию паспорта болельщика
Здание Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва
Родители в будущем смогут самостоятельно выбирать внешность будущего ребенка
В Средиземном море затонула лодка с беженцами: погибли 19 человек
Мэй заявила, что США поддерживают Британию по вопросу об отравлении в Солсбери
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд
В Германии позитивно оценили итоги переговоров Путина и Трампа
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей