Захарова рассказала о вкладе России в операцию по спасению детей в Таиланде

СЕГОДНЯ 17:36 2018-07-18T17:36:40+03:00

В российском МИД рассказали о вкладе России в операцию по спасению детей в Таиланде Фото: REUTERS

Эвакуация истощенных подростков и их тренера производилась при помощи вертолетов российского производства [видео]

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В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, что Россия предлагала властям Таиланда помощь по линии МЧС для скорейшего вызволения из пещеры подростковой команды по футболу и ее тренера.

Об этом на пресс-брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"МЧС России предложило свою помощь для проведения этой спасательной операции в Таиланде. Такое содействие не потребовалось в конечном итоге", — сообщила дипломат.

В то же время, по словам официального представителя МИД РФ, эвакуация детей производилась при помощи вертолетов российского производства.

"Речь идет о машинах, которые были изготовлены на предприятии "Вертолеты России". Так или иначе, мы рады, что таким образом внесли свой вклад в спасение жизней 12 юных футболистов, их наставника", — добавила она.

23 июня юные футболисты из команды "Лесные Вепри" и их тренер пропали, войдя в семикилометровую пещеру Тхам Луанг. Из-за внезапно начавшегося наводнения все они оказались отрезаны от выхода. Поиски пропавших продолжались больше недели. Операция по их спасению продлилась трое суток.