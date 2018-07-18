Пять стран присоединились к продлению санкций против Крыма

СЕГОДНЯ 21:35 2018-07-18T21:35:26+03:00

Три страны - партнера ЕС, а также Украина и Грузия поддержали продление санкций по Крыму Фото: REUTERS

К соответствующему решению Совета ЕС присоединились Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 июля, дипломатическая служба Евросоюза сообщила, что к решению Совета ЕС о продлении на год санкций против Крыма и Севастополя присоединились Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия.

Напомним, в середине июня Евросоюз продлил до 23 июня 2019 года ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.

"К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия", — говорится в сообщении ЕС.

Отмечается, что эти страны будут следить, чтобы "их национальная политика соответствовала этому решению совета".

В понедельник, 16 июля, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна будет выступать за снятие европейских санкций против России. "Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога... Европейские банки смогут открывать кредиты малым и средним российским фермам", — сказал министр.