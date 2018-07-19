2018-07-19T07:31:49+03:00
Экономика

ЕС приветствует решение пяти стран поддержать продление санкций против Крыма

Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия объявили, что они присоединяются к решению Совета Евросоюза
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Три страны - партнера ЕС, а также Украина и Грузия поддержали продление санкций по КрымуТри страны - партнера ЕС, а также Украина и Грузия поддержали продление санкций по КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз приветствует решение пяти стран присоединиться к санкциям против Крыма и Севастополя. Ранее в среду, 18 июля, о поддержке продления «крымских» санкций объявили страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также «сочувствующие» Грузия и Украина. Они пообещали следить, чтобы «их национальная политика соответствовала этому решению совета».

«Европейский Союз принимает к сведению обязательства и приветствует их», - говорится в сообщении пресс-службы дипломатической службы ЕС.

Как сообщал сайт kp.ru, ровно месяц назад, 18 июня, Совет ЕС в очередной раз еще на год (до 23 июня 2019 года) продлил действие ограничительных мер в отношении полуострова, воссоединившегося с Россией по итогам народного референдума в марте 2014 года. К слову, сами крымчане говорят, что экономические последствия западных санкций для них «ничтожны».

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