2018-06-18T13:06:17+03:00
Политика

Санкции в отношении Крыма и Севастополя со стороны ЕС продлены

Совет продлили свое решение на 12 месяцев
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Евросоюз на год продлил санкции в отношении России.Евросоюз на год продлил санкции в отношении России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз на год продлил санкционные меры по отношению к Крыму и Севастополю. Решение был озвучено одним из сотрудников институтов ЕС на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.

«Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя», - сообщил журналистам источник.

Продленные санкции запрещают гражданам или компаниям, которые находятся на территории Евросоюза, импортировать продукцию из Крыма. Кроме того, оказание туристических услуг так же находится под запретом.

ЕС вводит санкции против РФ с июля 2014 года после вхождения Крымского полууострова в состав России. После возвращения Крыма в Россию по результатам референдума, Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел односторонние ограничительные меры.

«Техническая помощь, посреднические услуги, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться», - добавили на встрече.

Напомним, что ранее в ЕС озвучили причины новых ограничительных мер. Поводом стало проведение выборов президент РФ 2018 на территории Крыма.

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