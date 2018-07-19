2018-07-19T09:34:24+03:00
Политика

Бросковые испытания ракеты "Сармат" полностью завершены

Теперь Минобороны приступит к подготовке летных испытаний комплекса [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство обороны России сообщило о завершении бросковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат»Министерство обороны России сообщило о завершении бросковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат»Фото: скриншот с видео
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Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" успешно прошла все бросковые испытания. Такое заявление сделали в министерстве обороны России.

По словам председателя военно-научного комитета РВСН полковника Артема Вяткина, всего было выполнено более 50 задач. Все они были направлены на подтверждение правильности принятых конструктивных решений в плане создания систем и агрегатов пусковой установки, а также отработку технологии подготовки ракеты к запуску.

"Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса "Сармат", постановка его на боевое дежурство будут проведены в установленные сроки", - подчеркнули в ведомстве.

Положительный результат данного этапа позволяет перейти к подготовке летных испытаний комплекса. С этой целью предприятия провели модернизацию и переоснащение своих производственных мощностей и завезли необходимое количество материалов. В настоящий момент идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет, передает ТАСС.

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Новейшее русское оружие Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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