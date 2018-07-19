В России могут начать увольнять работников из-за утраты доверия

СЕГОДНЯ 09:38 2018-07-19T09:38:03+03:00

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В российском Трудовом кодексе может появиться новая статья, по которой работодатель будет иметь возможность уволить сотрудника, недобросовестно выполняющего свои трудовые обязанности.

Минтруд намерен рассмотреть обращение представителей бизнес-сообщества, которые обратились в ведомство с предложением ввести поправки в законодательство и дополнить ТК новым основанием для увольнения - в связи с утратой доверия.

"Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний", - рассказал директор департамента госслужбы министерства Дмитрий Баснак.

Представитель ведомства уточнил, что вопрос находится в Минтруде на стадии рассмотрения. И пока каких-либо далеко идущих выводов делать преждевременно, сообщает газета «Известия».

Нововведение, как считают в бизнес-сообществе, будет способствовать борьбе с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также посодействует сохранности интеллектуальной собственности.

Напомним, в настоящее время такая норма, как «увольнение по утрате доверия» применяется только для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.