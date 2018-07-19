Израиль принял скандальный закон о еврейском характере государства

СЕГОДНЯ 10:53 2018-07-19T10:53:24+03:00

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В четверг, 19 июля, парламент Израиля официально объявил о еврейском характере государства. Соответствующий конституционный законопроект был поддержат большинством числом депутатов (62 из 120).

Согласно документу, Израиль становится "национальным домом евреев" и признает этот народ единственным, имеющим право на национальное самоопределение в пределах страны. При этом официальным языком остается только иврит, а арабский получает особый статус. Столицей государства объявляется "единый Иерусалим", а национальным приоритетом - создание исключительно еврейских поселений. Более того, нормы традиционного еврейского права и основные принципы традиций этого народа становятся источником права для судебной системы.

Представители арабского меньшинства довольно агрессивного отреагировали на принятие данного закона. Они обвинили власти в создании условий для развития расизма и дискриминации и начали рвать копии документа под крики "апартеид" (политика расовой сегрегации), передает Haaretz.

Напомним, что этому событию предшествовало признание Соединенными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля. В мае состоялось открытие перенесенного из Тель-Авива американского посольства, что также вызвало много критики и спровоцировало массовые протесты, передает сайт kp.ru.