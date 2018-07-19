2018-07-19T11:49:28+03:00
Происшествия

Советник Макрона избил участника демонстрации в Париже

Александр Беналля повалил мужчину на землю, нанес несколько ударов и поспешил скрыться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Занимающийся вопросами безопасности советник президента Франции Александр Беналля избил участника первомайской демонстрации в Париже.

Инцидент произошел несколько месяцев назад на одной из площадей Латинского квартала в Париже. Беналля, снаряженный специальным обмундированием, контролировал действия спецподразделений полиции.

В какой-то момент одна из манифестанток попыталась пройти через ограждения, но ее действия были грубо пресечены политиком. Вскоре после этого Беналля набросился на пришедшего вместе с девушкой парня, повалил его на землю и начал избивать. После нанесения нескольких ударов советник президента поспешил скрыться, чтобы его не успели узнать. При этом никто из правоохранителей даже не попытался вмешаться в ситуацию.

Глава аппарата президента Франции Патрик Строда уже подтвердил, что участником скандального инцидента действительно был Беналля. Узнав о случившемся, глава государства Эммануэль Макрон временно отстранил советника от исполнения обязанностей и пригрозил в следующий раз уволить его за подобное поведение, передает газета Le Monde.

Стоит отметить, что еще во время предвыборной кампании политика на президентских выборах Беналля был начальником его охраны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае прошлого года телохранители турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ввязлись в драку с митингующими прямо возле резиденции посла республики в Вашингтоне.

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