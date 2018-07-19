Фотография с Меркель в детсаду рассмешила соцсети из-за позы медведей на заднем плане

СЕГОДНЯ 14:18 2018-07-19T14:18:24+03:00

Безобидный на первый взгляд снимок поставил немецкого канцлера в неловкое положение

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Будничное на первый взгляд посещение федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель одного из детских садов в земле Северный Рейн-Вестфалия, обернулось для политика неприятным казусом.

19 июля руководитель ФРГ посетила детский сад в городе-миллионере Кёльн. Пообщавшись под прицелом теле и фотокамер порядка получаса с местными дошколятами, Ангела Меркель уехала. Выложенные же в интернет фотоснимки встречи политика с детьми вызвали настоящую бурю негативных эмоций. Точнее, одна фотография.

Пользователи обратили внимание на игрушки за спиной канцлераФото: REUTERS

Фото: REUTERS

На прекрасном и безмятежном на первый взгляд снимке канцлер Германии, наряженная в изящный синий костюм, заботливо улыбается воспитанникам детского сада и, кажется, даже не подозревает, какие страсти разгораются за её спиной: на заднем фоне кто-то из работников дошкольного учреждения поставил пару непослушных плюшевых бурого и белого медведей в откровенную сексуальную позу. Один медведь находится позади дркугого и лежит на нем.

В мгновение ока фото облетело сеть и выставило ангелу Меркель в крайне неприглядном виде, сообщает сайт «Дни.ру».