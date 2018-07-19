Ученые научились определять склероз за несколько лет до его появления

СЕГОДНЯ 14:54 2018-07-19T14:54:01+03:00

Специалисты отметили, что при приближении склероза люди начинали страдать от частых мигреней и смены настроения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Рассеянный склероз можно обнаружить заблаговременно. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде.

Эксперты подробно изучили данные о недуге и его признаках порядка 14 тысяч пациентов. Кроме того, они внимательно исследовали данные 67 тысяч человек, которые не старческим слабоумием. Итогом исследований стала гипотеза, что за пару лет до развития склероза у человека наблюдается фибромиалгия, которая представляет из себя мышечно-костные боли.

Кроме того, специалисты отметили, что при приближении недуга люди начинали страдать от частых мигреней и смены настроения, а за пару лет до явных симптомов рассеянного склероза у потенциальных пациентов начинал наблюдаться раздражение кишечника, депрессия и помутнение зрения.

В конце исследования эксперты резюмировали, что полученные данные можно подвергнуть уже клиническим исследованиям. Что, в свою очередь, сможет помочь профилактическим мерам при выявлении рассеянного склероза на ранней стадии, пишет сайт argumenti.ru.