2018-07-19T14:54:01+03:00
Наука

Ученые научились определять склероз за несколько лет до его появления

Среди первых признаков заболевания выделили частые мигрени, помутнение зрения и мышечную слабость
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Специалисты отметили, что при приближении склероза люди начинали страдать от частых мигреней и смены настроенияСпециалисты отметили, что при приближении склероза люди начинали страдать от частых мигреней и смены настроенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Рассеянный склероз можно обнаружить заблаговременно. К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде.

Эксперты подробно изучили данные о недуге и его признаках порядка 14 тысяч пациентов. Кроме того, они внимательно исследовали данные 67 тысяч человек, которые не старческим слабоумием. Итогом исследований стала гипотеза, что за пару лет до развития склероза у человека наблюдается фибромиалгия, которая представляет из себя мышечно-костные боли.

Кроме того, специалисты отметили, что при приближении недуга люди начинали страдать от частых мигреней и смены настроения, а за пару лет до явных симптомов рассеянного склероза у потенциальных пациентов начинал наблюдаться раздражение кишечника, депрессия и помутнение зрения.

В конце исследования эксперты резюмировали, что полученные данные можно подвергнуть уже клиническим исследованиям. Что, в свою очередь, сможет помочь профилактическим мерам при выявлении рассеянного склероза на ранней стадии, пишет сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Бельгийский парламентарий выступил за отмену санкций против России
Путин заявил, что соразмерно ответит НАТО, разместившим военные базы у границ России
Британские ВС приступят к испытаниям боевых беспилотных парапланов
Путин заявил о необходимости сохранения договоренностей по иранской ядерной программе
Путин назвал «в целом успешной» встречу с Трампом
Трамп обвинил СМИ в желании начать крупную конфронтацию с Москвой
Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины
Фотография с Меркель в детсаду рассмешила соцсети из-за позы медведей на заднем плане
Россия зеркально вышлет греческих дипломатов
Путин заявил о готовности России к партнерским отношениям со всеми странами
Племянница Скрипаля отреагировала на слухи об установлении виновных в отравлении
В Нью-Йорке закрыли пляжи из-за нападения акул, два школьника пострадали
Верка Сердючка намерена баллотироваться в президенты Украины на предстоящих выборах
Орешкин заявил, что тема экспорта вытесняет импортозамещение из повестки
Россия призвала Британию назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
Япония полностью откажется от импорта иранской нефти
К выходным в Москву вернется тридцатиградусная жара
В Совфеде против увольнений сотрудников из-за утраты доверия
Замглавы МИД РФ встретится с министром иностранных дел КНДР
Ученые нашли простейший способ улучшить работу мозга
Около 30 человек пострадали при обрушении шатра на военной базе в США