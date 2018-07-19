Призер Олимпиады в Сочи фигурист Денис Тен скончался после нападения грабителей

СЕГОДНЯ 15:42 2018-07-19T15:42:46+03:00

Денис Тен во время выступления в короткой программе на Олимпиаде в Сочи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортсмен был ранен ворами, которые пытались снять зеркала с его автомобиля, и потерял 3 литров крови

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Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи 25-летний фигурист Денис Тен умер в родном городе Алма-Ате после получения ножевого ранения.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о смерти Тена. Как сообщают РИА Новости, фигурист застал у своей машины в центре города на пересечении улиц Курмангащы и Байсеитовой двух злоумышленников, когда они пытались снять зеркала с автомобиля. После завязавшейся потасовки Денис Тен получил ножевое ранение бедра и, потеряв три литра крови, скончался в реанимации. Какое-то время он находился в тяжелом состоянии в больнице, но врачам, которые боролись за жизнь фигуриста, так и не удалось его спасти.

Казахстанский фигурист Денис Тен, выступающий в одиночном разряде, является бронзовым призером Олимпийских игр-2014 в Сочи, а также чемпионатов мира 2013 и 2015 года. В 2008 году спортсмен выиграл золото на этапе Гран-при среди юниоров, став таким образом первым фигуристом в независимом Казахстане, который выиграл медаль турнира ИСУ.