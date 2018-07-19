2018-07-19T21:56:02+03:00
В мире

Белый дом заявил, что Трамп не принял предложение Путина о допросе граждан США

‍Однако в Вашингтоне надеются, что 12 россиян, обвиненных во «вмешательстве» в американские выборы, смогут прибыть в Штаты на беседу со следователями
Дарья ИВАШКИНА
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Белый дом в ВашингтонеБелый дом в ВашингтонеФото: REUTERS
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В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп отклонил предложение своего российского коллеги Владимира Путина об организации на взаимной основе допросов по резонансным делам.

Как заявила пресс-секретарь нынешней американской администрации Сара Сандерс, глава Соединенных Штатов решил не давать согласия на допрос ряда американских граждан, которые замешаны в противоправной деятельности в России. При этом официальный представитель Белого дома выразила надежду на то, что 12 россиян, заочно обвиненных в причастности к «вмешательству» в американские президентские выборы 2016 года, смогут прибыть на допрос в США.

«Это предложение, которое было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп отклоняет его. Мы надеемся, что президент Путин позволит 12 обвиненным россиянам прибыть в Соединенные Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность», - приводит слова Сандерс сайт Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом в Хельсинки, заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 граждан, подозреваемых Вашингтоном во «вмешательстве» в выборы, если в ответ получит возможность допросить некоторых американцев.

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