2018-07-19T22:58:05+03:00
Экономика

В 2018 году Сахалинская область поднялась на 42 позиции и заняла 37-е место!

Регион совершил рывок в национальном рейтинге инвестклимата
Павел ЧЕРНЫШОВ
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- Бизнес ощутил положительный эффект введенных в регионе мер поддержки, - пояснил результаты Национального рейтинга инвестиционного климата 2018 года губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. - Это помогло наладить конструктивный диалог с предпринимательским сообществом, который будет обязательно продолжен.

Теперь немного деталей. Из 44 показателей по 20 достигнут рост, впервые регион не получил «звездочек» (неоцененные показатели). Продвижению в рейтинге способствовали активно развитие образовательных и консультационных услуг, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. Выросло количество муниципальных и государственных контрактов с малым бизнесом. Улучшилось качество регионального инвестиционного законодательства. Снизилось давление контролирующих структур на предпринимателей. В регионе полностью внедрены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса по инвестиционному стандарту.

Положительный результат отмечен также в выдаче разрешений на строительство.

Между тем, как отметил Олег Кожемяко, перед властями островного региона стоит амбициозная задача, поставленная Президентом страны, - к 2020 году войти в тридцатку лучших российских регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По мнению губернатора, у Сахалинской области есть все возможности для ее успешного решения. В дальнейшем областные власти будут тиражировать лучшие примеры работы с бизнесом на региональном и муниципальном уровне, выявлять проблемы на стадии оказания услуг и своевременно реагировать на них.

Между тем эксперты отмечают, что Правительством Сахалинской области уже удалось выполнить задачу представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который требовал от руководства регионов округа подняться в рейтинге не ниже 41 места.

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