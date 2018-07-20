2018-07-20T00:44:24+03:00
Спорт

Названа причина смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена

Денис Тен скончался от большой потери крови после ранения ножом
Юлия ДИВЕЕВА
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Казахстанский фигурист Денис ТенКазахстанский фигурист Денис ТенФото: СОЦСЕТИ
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Казахстанские медики более двух часов боролись за жизнь фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

По его словам, причиной смерти спортсмена стала «большая кровопотеря вследствие ножевого ранения». Министр отметил, что Тена доставили в экстренный стационар в шоковом состоянии. Врачи начали проводить реанимацию еще в машине скорой помощи, а затем в больнице.

«Геморрагический шок, потеря крови, сразу же взяли в реанимацию на операцию. В течение двух часов спасали, реанимировали, но не удалось, к сожалению нашему большому, в 14:30 мск констатировали смерть», — сказал Биртпанов.

Он подчеркнул, что официальное заключение о причинах смерти фигуриста будет озвучено после патологоанатомической экспертизы, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Дениса Тена неизвестные исполосовали ножом недалеко от дома. Вдое мужчин пытались открутить с мащины молодого человека боковое зеркало. Когда спортсмен вышел к ним, воры набросились на парня и изрезали ему ножом правую ногу.

Денис Тен - бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию-2013, чемпион VII зимних Азиатских игр, пятикратный чемпион Казахстана.

Денис Тен. Чемпионат мира по фигурному катанию 2013 года.

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