МИД РФ запустил в интернете флешмоб в поддержку Марии Бутиной

СЕГОДНЯ 01:26 2018-07-20T01:27:09+03:00

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Поддержать задержанную в США россиянку Марию Бутину флешмобом призывает интернет пользователей Министерство иностранных дел России. О начале акции ведомство сообщило на совей официальной странице в Facebook.

«В связи с арестом в США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии», — говорится в публикации МИД.

При этом ведомство показало пример, поставив снимок Марии своим аватаром.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю Марию Бутину. Минюст считает, что она работала на российского чиновника, находящегося под американскими санкциями. По версии штатов, она организовывала тайные встречи американских и российских политиков. Девушку обвинили в шпионаже. По законам Штатов, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

Как стало известно, 19 июля сотрудники консульского отдела посольства РФ в США смогли посетить Бутину в следственном изоляторе в Вашингтоне. По некоторым данным, встреча дипломатов с обвиняемой в «шпионаже» соотечественницей продолжалась около двух часов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Арест Марии Бутиной - месть Трампу от демократов?

С Марией я познакомился лет шесть назад, когда оформлял лицензию на гражданское оружие и параллельно описывал свои бюрократические мытарства в «Комсомолке» и у себя в блоге. Тогда еще не была отлажена работа сайта Госуслуг, лицензионно-разрешительная система скрипела, словно заржавевшая мясорубка, и каждый этап на пути к заветному разрешению приходилось брать на абордаж. Мария тогда сама вышла на меня в соцсетях и подсказывала, как минимизировать потерю времени в этом непростом процессе (подробности)

Знакомые алтайской Чапман: Марию могли спровоцировать

Знакомые Марии Бутиной, которую задержали в США по подозрению в шпионаже, в один голос утверждают: Мария не могла этим заниматься. На их взгляд, это либо провокация со стороны Америки, либо неправильная трактовка ее действий (подробнее).