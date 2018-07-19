Российские дипломаты посетили задержанную в США Марию Бутину

19 Июль 22:34 2018-07-19T22:34:33+03:00

Встреча сотрудников диппредставительства нашей страны с обвиняемой в «шпионаже» россиянкой продолжалась около двух часов

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В четверг, 19 июля, сотрудники консульского отдела посольства РФ в США посетили задержанную в Соединенных Штатах россиянку Марию Бутину, которая в настоящее время содержится в следственном изоляторе в Вашингтоне. По некоторым данным, встреча дипломатов с обвиняемой в «шпионаже» соотечественницей продолжалась около двух часов.

«Подтверждаем, что консульские сотрудники посетили Бутину», - сказал официальный представитель диппредставительства нашей страны Николай Лахонин ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о задержании Марии Бутиной стало известно в минувшее воскресенье, 15 июля. А в среду, 18 июля, состоялось заседание федерального окружного суда Вашингтона, на котором россиянке была избрана мера пресечения в виде дальнейшего содержания под стражей.

Стоит отметить, что в Соединенных Штатах нашу соотечественницу обвиняют «в ведении деятельности в пользу иностранного государства». Кроме того, по данным следствия, девушка якобы вела эту деятельность, «не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства».