2018-07-20T04:18:07+03:00
Политика

Посольство РФ: Мария Бутина просила родителей не волноваться

Российские дипломаты окажут задержанной гражданке РФ необходимую консульскую помощь
Юлия ДИВЕЕВА
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Задержанная в США Мария БутинаЗадержанная в США Мария БутинаФото: REUTERS
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Российской посольство потребовало от Вашингтона дать разъяснения по поводу ареста гражданки РФ Марии Буиной. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Сотрудники российского консульства посетили обвиняемую в шпионаже россиянку в тюрьме. По их словам, девушка чувствует она себя нормально, несмотря на стресс и психологическое давление.

«Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде», говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

По словам пресс-службы, девушка была рада дипломатам и их моральной поддержке. Они сообщили Марии, что ее дело вызвало резонанс на родине.

«Она просила передать родителям, чтобы не волновались.Продолжим оказывать Марии Бутиной консульскую помощь и все необходимое содействие», - заверили в дипмиссии.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что 19 июля, сотрудники консульского отдела посольства РФ в СШАпосетили задержанную в Соединенных Штатах Марию Бутину, которая в настоящее время содержится в следственном изоляторе в Вашингтоне. Её обвиняют в шпионаже. Девушке грозит до 15 лет тюрьмы.

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