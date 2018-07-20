2018-07-20T06:44:06+03:00
Политика

Украинский вице-адмирал предложил заминировать Азовское море

Бывший главком ВМС республики заявил о необходимости обезопасить страну от возможного вторжения российского десанта
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине предлагают заминировать Азовское мореНа Украине предлагают заминировать Азовское мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине бывший командующий военно-морскими силами страны, вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море. По его словам это позволит обезопасить республику от потенциальной высадки российского десанта.

В эфире "Громадского радио" вице-адмирал заявил, что установленные в море "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей. Он пояснил, что гражданские торговые суда будут проходить караванами по фарватерам под контролем военных кораблей.

Также Гайдут считает, что на Азовском побережье Украины необходимо проводить военные учения, чтобы отработать действия в случае высадки российских войск.

На Украине не первый раз обвиняют Россию в агрессии и вмешаительстве в конфликт на востоке республики. Москва не отднократно заявляла, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. Однако украинские генералы постоянно обещают согражданам вторжение российских войск в стану.

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