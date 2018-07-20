Мощный торнадо обрушился на Айову: пострадали не менее семи человек

СЕГОДНЯ 10:32 2018-07-20T10:32:04+03:00

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На американский штат Айова обрушился мощный торнадо, и речь идет не об одном атмосферном вихре, а по меньшей мере о пяти.

На данный момент известно о семи пострадавших в результате буйства стихии. Все они являются работниками предприятия, расположенного в городе Пелла. Также около 14 тысяч клиентов компаний MidAmerican Energy и Alliant Energy остались без света вечером в четверг, 19 июля.

Грозовые тучи над городом Де-Мойн в Айове.

По информации Национальной метеорологической службы, “катастрофический ущерб” был нанесен смерчем в Маршаллтауне. Среди поврежденных зданий числятся суд округа Маршалл, у которого торнадо сорвал часть крыши, в том числе довольно старую часовую башню, и одна из местных больниц. Все пациенты этого медицинского учреждения уже переведены в более безопасное место. Также были эвакуированы жители отдельных районов города.

Торнадо обрушилось на штат Айова.

Не менее серьезные повреждения наблюдаются в населенном пункте Бондурант. В четверг днем один из его районов был перекрыт из-за утечки газа. Считается, что она может быть не единственной. Также разрушены или серьезно повреждены около десятка домов, передает издание De Moines Register.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года на США уже обрушивался подобный природный катаклизм, который нельзя назвать редкостью в этих местах. Тогда скорость ветра близ вихрей достигала 120 миль в час (более 190 км/ч).