Синоптики обещают снег в июле в нескольких регионах России

СЕГОДНЯ 13:05 2018-07-20T13:05:46+03:00

Июльские осадки в регионах, по прогнозам метеорологов, будут сразу же таять

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В некоторых регионах Сибири ожидают сильное похолодание: за неделю в Таймыре и Эвенкии произошел резкий скачок температуры от 27 градусов тепла до почти что нуля. Первый снег уже может порадовать в ближайшие дни.

"В Сибири резко похолодало, температура в северной половине Таймыра доходит до - 2 градусов", - сообщил Роман Вильфанд, директор гидрометцентра России.

Снегопады возможны не только в местах от Таймыра до Норильска, но и на территории северных островов. По словам метеоролога, снежный покров надолго в этом июле не задержится — после выпадения он сразу начнет таять.

Как передает сайт RG.ru, юг Западной Сибири тоже успеет достать прочувствовать прохладу — температура снизится сразу на 7 градусов. Вместо +30 в Омской и Новосибирской областях ожидаются около 20 градусов тепла.

Напоминаем, что сегодня, 20 июля, в Норильске выпал снег, который, однако, быстро растаял и не вызвал у жителей города каких-либо эмоций, так как норильчан такой погодой удивить сложно.