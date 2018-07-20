Синоптики обещают снег в июле в нескольких регионах России
В некоторых регионах Сибири ожидают сильное похолодание: за неделю в Таймыре и Эвенкии произошел резкий скачок температуры от 27 градусов тепла до почти что нуля. Первый снег уже может порадовать в ближайшие дни.
"В Сибири резко похолодало, температура в северной половине Таймыра доходит до - 2 градусов", - сообщил Роман Вильфанд, директор гидрометцентра России.
Снегопады возможны не только в местах от Таймыра до Норильска, но и на территории северных островов. По словам метеоролога, снежный покров надолго в этом июле не задержится — после выпадения он сразу начнет таять.
Как передает сайт RG.ru, юг Западной Сибири тоже успеет достать прочувствовать прохладу — температура снизится сразу на 7 градусов. Вместо +30 в Омской и Новосибирской областях ожидаются около 20 градусов тепла.
Напоминаем, что сегодня, 20 июля, в Норильске выпал снег, который, однако, быстро растаял и не вызвал у жителей города каких-либо эмоций, так как норильчан такой погодой удивить сложно.