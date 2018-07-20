Младенец в Подмосковье выжил после падения с 13 этажа

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-20T13:40:49+03:00

В Одинцове полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 13-го этажа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полуторагодовалый ребенок улучил момент, когда няня отвлеклась, самостоятельно забрался на подоконник и соскользнул с карниза

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Едва трагедией не закончилось чрезвычайное происшествие, которое накануне случилось в подмосковном городе Одинцово. Полуторагодовалый ребенок выжил после падения из окна 13-го этажа жилого дома. Об этом рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"18 июля в правоохранительные органы Одинцово поступила информация о падении из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, полуторогодовалого ребенка. Предварительно установлено, что мальчик дома находился вместе с няней", - сообщила представитель ведомства Ольга Врадий.

Со слов правоохранителей, ЧП произошло средь бела дня. Малыш улучил момент, когда воспитатель отвлеклась, самостоятельно забрался на подоконник и, открыв окно, выпал на улицу. Смертельного исхода помогли избежать многочисленные деревья под окнами дома. Ребенок уцепился за них и остался жив.

В настоящее время малыш находится в клинике. За его жизнь борются медики. У ребенка сотрясение головного мозга и тупая травма живота.

По данному факту стражами порядка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возможном начале уголовного производства, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».