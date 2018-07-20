2018-07-20T14:02:11+03:00
Общество

В России введут ограничение суточной нормы вылова для рыболовов

За нарушение нововведения нарушителям будет выписываться штраф. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Глава Федерального агентства по рыболовству Илья ШестаковГлава Федерального агентства по рыболовству Илья ШестаковФото: Александр ГЛУЗ
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В России могут ввести суточную норму вылова для рыболовов. Как рассказал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда», рыбаки-любители сами предложили подобное нововведение и поэтому активно поддерживают его. Кстати, в отдельных регионах страны уже действуют подобные лимиты.

«Есть те, кто занимаются рыболовством ответственно - рыбу поймать, запасы сохранить, - а есть те, кто занят временным выловом, а потом занимается реализацией. Мы их называем бытовые браконьеры. Любительское рыболовство не предусматривает возможность реализации рыбы дальнейшей и его коммерческого использования. Мы хотим ограничить ограничить возможности псвевдопредпринимателей, чтобы у рыбоинспекторов была возможность контролировать вылов», - заявил Шестаков.

По его словам, за нарушение правил рыболовства будет выписываться штраф. Он отмечает, что люди, конечно, всегда смогут найти обманные пути, однако законодательная инициатива поможет контролировать основную часть работы и снизит объем незаконной деятельности.

«Вызвана идея регулирования была в том числе просьбами нормальных рыбаков-любителей, потому что им было обидно, что «бытовые браконьеры» приходят и просто выбирают весь объем, при этом не являясь промышленными рыбаками. Мы тоже считаем, что это не совсем правильно. Хочешь заниматься рыбалкой — оформляйся как индивидуальный предприниматель. У нас есть много видов рыб, на которые можно получить разрешение. Все должно быть по своим местам», - подчеркнул глава Федерального агентства по рыболовству.

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