Туроператор "Интрэвел Столешники" прекращает свою деятельность

СЕГОДНЯ 14:04 2018-07-20T14:04:29+03:00

Прекращение деятельности туроператора не скажется на отдыхе уже отправившихся по купленным путёвкам туристов, заверили в компании Фото: Тимур ХАНОВ

В компании заверили, что все их клиенты, которые уже находятся в турах, смогут спокойно завершить свой отдых и вернуться обратно

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Российский туроператор "Интрэвел Столешники" (Intravel Stoleshniki) полностью прекращает свою работу. Такое объявление сделал генеральный директор агентства Евгений Юрьев.

Он подчеркнул, что это решение стало самым сложным за долгое время, поскольку раньше компании всегда удавалось оставаться на плаву, меняя стратегию и форматы деятельности.

"В жестких условиях негативного информационного поля на нашем рынке, мы уже почти 2 месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Интрэвел Столешники".

Руководство агентства сразу попросило прощение у всех, чей отдых все же не состоится, и заверило, что туристы, планирующие улететь в ближайшие дни, спокойно смогут отгулять свои отпуска. Это же касается и клиентов туроператора, которые уже находятся в турах. По словам гендиректора "Интрэвел Столешники", все их проживание и обратные билеты уже оплачены.

Те же туристы, которым повезло меньше, смогут воспользоваться страховыми суммами, заложенными в четырех компаниях - "Якорь" (20 млн. рублей), "Инвестстрах" (30 млн. рублей), "Армеец" (20 млн. рублей) и "Экип" (10 млн. рублей).

Ожидается, что этих средств хватит для полного покрытия суммы всех туров, которые не состоятся.

Напомним, что в последнее время закрываются многие туристические фирмы, даже одни из самых старых и крупных. Так, например, в середине июня свою деятельность приостановила компания Polar Tour, которая работала в качестве центра бронирования, а в конце того же месяца стало известно о банкротстве "Натали Турс". В последнем случае множество туристов оказались за границей без оплаченного жилья и обратных билетов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще один туроператор прекратил работу совсем недавно. Речь идет о DSBW, который работал в России с 1991 года.