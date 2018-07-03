2018-07-03T18:28:26+03:00
Туризм

Туроператор DSBW прекратил работу: как вернуть деньги, что делать пострадавшим туристам

У всех, кто сейчас на заграничных курортах, есть обратные билеты, уверяет руководство туроператора DSBW, который прекратил работу
Юлия СМИРНОВА
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Чтобы получить документы для обращения в страховую компанию, туристам надо обратиться в офис DSBW лично или через своё турагентствоЧтобы получить документы для обращения в страховую компанию, туристам надо обратиться в офис DSBW лично или через своё турагентствоФото: Тимур ХАНОВ
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Ещё один российский туроператор уходит с рынка в разгар сезона отпусков. Во вторник, 3 июля, туроператор DSBW прекратил работу. Одна из старейших в стране, работала с 1991 года.

DSBW занималась в основном экскурсионнными и горнолыжными турами по Европе. В том числе и сложными маршрутами, авторскими турами, поездками по небольшим городкам, не самым раскрученным регионам Старого Света. У неё была репутация интеллигентной и очень ответственной компании. Были в меню DSBW и туры по России.

В любом случае - это не массовый пляжный отдых. И количество пострадавших совсем не того масштаба, как после краха "Ланты" или "Южного Креста". Речь идёт о 1000 - 1200 человек - они купили туры у DSBW, но отпуск сорван.

У всех клиентов DSBW, которые сейчас находятся за границей, есть обратные билеты, уверяет владелец компании Карен Гончаров.

Те, кто не успел улететь на отдых, получат компенсации через страховую компанию. Финансовые гарантии на 50 миллионов рублей оформлены в страховой компании "Орбита". По идее, есть ещё одна страховка на 50 миллионов. Но - в компании "Инвест-Страх", чья лицензия отозвана Центробанком. Так что реально пострадавшие могут рассчитывать на 50 миллионов. И на фонд персональной ответственности DSBW в "Турпомощи" - около 674 тысяч рублей. Скорее всего, этих сумм хватит, чтобы полностью вернуть деньги за несостоявшиеся поездки.

"Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями... Сегодня мы все потеряли. Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня", — написал Карен Гончаров на своей странице в фэйсбуке.

Чтобы получить документы для обращения в страховую компанию, туристам надо обратиться в офис DSBW лично или через своё турагентство. Адрес офиса 1-я Тверская-Ямская, дом 25, стр. 1.

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