Черчесов: матч Россия - Хорватия был лучшим на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 15:20 2018-07-20T15:20:02+03:00

Эта футбольная баталия ЧМ-2018 займет достойное место в коллекции самых интригующих и безумных матчей в истории чемпионатов мира, уверен главный тренер российской сборной

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Встреча четвертьфинала закончившегося на прошлых выходных Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Хорватии является лучшим матчем по накалу страстей и проявленному к ней интересу болельщиков. Такое мнение высказал журналистам главный тренер российской футбольной команды Станислав Черчесов.

Со слов наставника россиян, эта футбольная баталия ЧМ-2018 займет достойное место в коллекции самых интригующих и безумных матчей в истории чемпионатов мира.

«Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным. Но раз вы сами сказали… По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры», — приводит слова Черчесова официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии, который завершился со счётом 2:2 по итогам дополнительного времени. Однако в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась балканской сборной.

Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА прошел в России с 14 июня по 15 июля. Первенствовала на мундиале сборная Франции, которая разгромила хорватов в финальном матче на стадионе «Лужники» в Москве со счетом 4:2. Для сборной России выход в четвертьфинал стал лучшим результатом в истории чемпионатов мира.