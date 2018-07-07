Матч Россия - Хорватия: Домагой Вида в овертайме выводит хорватов вперед
После подачи углового он поразил ворота Игоря Акинфеева
Сборная России пропустила второй гол от Хорватии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В дополнительное время на 100-й минуте игры четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия поменялся счет. После розыгрыша углового удара защитник Домагой Вида попал точно в угол наших ворот.
Поединок в эти минуты на стадионе "Фишт" продолжается.
Отметим, что ранее основное и дополнительное время матча Россия - Хорватия завершилось вничью 1:1.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.