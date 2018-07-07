2018-07-07T23:14:52+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Россия - Хорватия: Домагой Вида в овертайме выводит хорватов вперед

После подачи углового он поразил ворота Игоря Акинфеева
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России пропустила второй гол от Хорватии.Сборная России пропустила второй гол от Хорватии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В дополнительное время на 100-й минуте игры четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия поменялся счет. После розыгрыша углового удара защитник Домагой Вида попал точно в угол наших ворот.

Поединок в эти минуты на стадионе "Фишт" продолжается.

Отметим, что ранее основное и дополнительное время матча Россия - Хорватия завершилось вничью 1:1.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.

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