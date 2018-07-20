Google начал показывать фотографии Дональда Трампа по запросу "idiot"

СЕГОДНЯ 16:27 2018-07-20T16:27:34+03:00

Сейчас пять топовых строчек Google-картинок по этому запросу почти целиком состоят из фотографий американского президента

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Поисковая система Google при поиске изображений начала выдавать фотографии президента США Дональда Трампа по запросу «idiot».

Популярнейший поисковик начал делать такую выдачу после недавно устроенного пользователями Reddit массового флешмоба. Он заключался в том, чтобы постить и лайкать фотографии Трампа с прикрепленной песней британской группы Green Day «American Idiot» и соответствующей подписью. Так они попытались воздействовать на систему поиска, используемую в Google. И у них это получилось.

Алгоритмы поисковика, помогающие ему построить подобные «ассоциации», оценивают популярные и актуальные изображения и соотносят их с ключевыми словами, которые используются пользователями при описании картинки.

При поиске по тому же запросу, но кириллицей, фотографии Трампа выдаются гораздо реже, а другие поисковые системы не выдают снимков сорок пятого президента США ни по одному из таких запросов.