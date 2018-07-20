В России планируется создание рыбной биржи

СЕГОДНЯ 17:55 2018-07-20T18:52:35+03:00

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Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству, рассказал о планах создания рыбной биржи. По его словам, несмотря на долгое обсуждение идеи, она не заброшена, но для начала необходимо сформировать правильную инфраструктуру.

«Сейчас есть биржевые площадки на Дальнем востоке, но пока что объем реализации там не очень большой. Создать биржу нужно для реализации продукции, которая идет на экспорт, и обязать рыбаков реализовывать ее на аукционных торгах. Тогда увидим прозрачность цены, необходимые налоговые отчисления», - отметил Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда».

Также был упомянут Традиционный международный рыбопромышленный форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, где вместе с росрыболовством «КП» будет представлять стратегию продвижения нашей рыбы на отечественный рынок. Сам глава Федерального агентства по рыболовству отмечает, что на форуме состоится обсуждение организации мирового рыболовства в 2050 году. По его словам, необходимо понимать будущие тенденции, так как объем вылова ограничен 95 миллионами. В рамках международной повестки дня планируется также поднять вопрос сохранности объемов ценных рыбных запасов и одновременно их увеличение и сохранение для будущих поколений.