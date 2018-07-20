Минфин создал департамент по противодействию антироссийским санкциям

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-20T16:10:22+03:00

Последний раз санкции в отношении РФ были продлены Евросоюзом в начале июля 2018 года на саммите ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая структура займется разработкой мер по снижению негативного воздействия от западной санкционной политики на российскую экономику

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Российский кабинет министров принял решение создать при Министерстве финансов РФ департамент, который будет отвечать за противодействие антироссийским санкциям. Соответствующее постановление подписал 20 июля глава правительства Дмитрий Медведев.

Как следует из сообщения, размещенного на официальном портале правовой информации правительства Российской Федерации, новая структура возьмет на себя функции разработки мер по снижению негативного воздействия от западной санкционной политики на российскую экономику.

"Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", - сказано в тексте постановления.

Таким образом, в соответствии с опубликованным постановлением кибмина, общее число департаментов в Минфине увеличивается с 24 до 25.

Последние четыре года Запад проводит в отношении России политику санкций и торговых ограничений, в связи с напряженной обстановкой на востоке Украины. Москва в ответ ввела ряд контрмер. На данный момент действует несколько санкционных пакетов как экономического, так и индивидуального характера. Которые регулярно продлеваются.

Последний раз санкции в отношении РФ были продлены Евросоюзом в начале июля на саммите ЕС. В то же время, ряд европейских государств, среди которых Венгрия, Словакия, Италия, выступают за отказ от санкционной политики, считая, что они наносят вред прежде всего самой Европе.