2018-07-05T17:23:05+03:00
Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода

Причиной стало отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против РоссииЕвросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейский союз вновь продлил экономические санкции в отношении России. Срок действия новых ограничительных мер составляет шесть месяцев и истекает в конце июля 2019 года. Такое заявление сделали в пресс-службе Совета ЕС в четверг, 5 июля.

"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Напомним, что решение о продлении ограничительных мер было принято еще на саммите союза, который прошел в Брюсселе 28-29 июня. Тогда отмечалось, что обсуждение вопроса не заняло много времени у представителей стран-членов сообщества и было довольно кратким. Так, санкции решили продлить в связи с отсутствием прогресса в реализации минских соглашений. Действующие антироссийские меры должны были истечь 31 июля этого года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в министерстве иностранных дел РФ еще в конце июня с сожалением отнеслись к решению ЕС о пролонгации санкций в отношении Москвы.

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