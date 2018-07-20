Томас Бах: МОК готов принять Россию обратно

СЕГОДНЯ 17:21 2018-07-20T17:21:57+03:00

РФ вновь войдет в Международный олимпийский комитет и будет являться его полноправным членом

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Российская делегация вновь войдет в Международный олимпийский комитет (МОК) и будет являться его полноправным членом. Об этом заявил глава спортивной организации Томас Бах.

По словам функционера, сказанным на заседании МОК в швейцарской Лозанне, скоро будет запущена необходимая процедура по восстановлению российского участия в Международном олимпийском комитете.

Он отметил, что, как и Москва, готов "перевернуть страницу" истории. По словам спортивного функционера, Россия действительно провела реформы, демонстрируя готовность к переменам.

"Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит", — добавил он на пресс-конференции в Лозанне.

Напомним, в декабре 2017 года Олимпийский комитет РФ был исключен из МОК после нашумевшего скандала с якобы употреблением российскими атлетами запрещенных препаратов. Кроме того, сборная России в полном составе была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые проводились в южнокорейском городе Пхенчхан. В результате россиянам в Южной Корее пришлось выступать под нейтральным флагом в качестве "атлетов из России".