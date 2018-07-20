Новогодние праздники в 2019 году продлятся десять дней

СЕГОДНЯ 18:08 2018-07-20T18:08:10+03:00

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Новогодние праздники в 2019 году продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. При этом министерство труда и социальной защиты РФ предложило перенести совпадающие с нерабочими праздничными днями выходные (5 и 6 января - суббота и воскресенье) на 2 и 3 мая соответственно. В результате россияне будут отдыхать десять дней в связи с Новым годом, и пять дней (с 1-го по 5 мая) - в связи с Первомаем.

Кроме того, стало известно, что день отдыха с субботы, 23 февраля, предлагается перенести на пятницу, 10 мая. Таким образом, граждане РФ получат четыре дня выходных ко Дню Победы - с 9-го по 12 мая.

«В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2018 году новогодние каникулы в России также длились десять дней.