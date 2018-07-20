2018-07-20T19:57:23+03:00
Политика

«Играли красиво»: Путин поблагодарил Черчесова за работу на ЧМ-2018

Как заметил глава нашего государства, российские футболисты «реально работали на поле»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и главный тренер сборной России по футболу Станислав ЧерчесовПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и главный тренер сборной России по футболу Станислав ЧерчесовФото: REUTERS
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В пятницу, 20 июля, президент РФ Владимир Путин посетил стадион в Калининграде, специально построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), и пообщался там с юными футболистами, которых в тот момент тренировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

При этом глава нашего государства лично выразил благодарность наставнику национальной команды за отличную подготовку игроков к ЧМ-2018. «Вам спасибо большое за работу на этом чемпионате. Видел, как вы переживали, ребята старались», - сказал российский лидер.

Как заметил Путин, наши футболисты «играли красиво». «Реально работали на поле, это все видели», - добавил президент.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, чемпионат мира по футболу проходил в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Главный трофей завоевала команда Франции. А сборная России на ЧМ-2018 добралась до 1/4 финала турнира: в четвертьфинале же мы проиграли Хорватии, но только по пенальти.

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