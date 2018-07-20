Путин объявил о бесплатных визах в Россию для родственников и друзей болельщиков ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 19:16 2018-07-20T19:17:01+03:00

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Президент России Владимир Путин, общаясь в пятницу, 20 июля, с волонтерами, работавшими на чемпионате мира по футболу 2018 года, заявил, что родственники и друзья болельщиков, приезжавших на ЧМ-2018, смогут до конца года получить бесплатные визы в нашу страну. При этом, как подчеркнул российский лидер, сами обладатели паспортов болельщиков смогут посетить РФ вообще без виз.

«Вы слышали, я предложил коллегам подумать, сейчас эти решения принимаются: мы по паспортам болельщика будем сюда пускать до конца года без виз, а члены семей, друзья, кто с ними поедут, смогут получать бесплатно эти визы», - цитирует главу нашего государства РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин пообещал сделать для владельцев паспортов болельщиков безвизовый въезд в Россию до конца года сразу после финального матча ЧМ-2018, который прошел 15 июля на московском стадионе «Лужники».