В Белом доме заявили, что не поддерживают референдум в Донбассе
В Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе саммита Россия - США в Хельсинки президент РФ Владимир Путин «предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу организовать в Донбассе референдум о независимости». Так, официальный представитель СНБ Гарретт Маркис заверил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о проведении на востоке Украины плебисцита.
«Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на востоке Украины», - приводит слова пресс-секретаря Reuters.
При этом Маркис подчеркнул, что минские соглашения «не допускают возможность проведения референдума», а «организация плебисцита не неподконтрольной Киеву территории не будет легитимна».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Путин якобы предложил Трампу провести референдум в Донбассе, на котором население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогло бы определить статус своих территорий. Отмечалось, что американский лидер «попросил Путина не обсуждать идею референдума публично и дать ему время на раздумье».