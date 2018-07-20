2018-07-20T20:57:08+03:00
В мире

В Белом доме заявили, что не поддерживают референдум в Донбассе

Ранее появилась информация о том, что в ходе саммита Россия - США Путин «предложил Трампу вариант решения внутриукраинского конфликта»
Дарья ИВАШКИНА
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В Белом доме заявили, что не поддерживают референдум в ДонбассеВ Белом доме заявили, что не поддерживают референдум в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе саммита Россия - США в Хельсинки президент РФ Владимир Путин «предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу организовать в Донбассе референдум о независимости». Так, официальный представитель СНБ Гарретт Маркис заверил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о проведении на востоке Украины плебисцита.

«Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на востоке Украины», - приводит слова пресс-секретаря Reuters.

При этом Маркис подчеркнул, что минские соглашения «не допускают возможность проведения референдума», а «организация плебисцита не неподконтрольной Киеву территории не будет легитимна».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Путин якобы предложил Трампу провести референдум в Донбассе, на котором население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогло бы определить статус своих территорий. Отмечалось, что американский лидер «попросил Путина не обсуждать идею референдума публично и дать ему время на раздумье».

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