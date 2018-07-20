Правительство России продлило продэмбарго до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 21:34 2018-07-20T21:38:02+03:00

Запрет продолжит действовать в отношении тех стран, которые ранее приняли антироссийские санкции

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В пятницу, 20 июля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении до конца 2019 года продовольственного эмбарго в отношении тех стран, которые ранее приняли санкции против нашей страны.

«Слова "по 31 декабря 2018 года" заменить словами "по 31 декабря 2019 года"», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, до 31 декабря 2019 года продлевается запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Речь идет о таких товарах, как мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ о контсанкциях 6 августа 2014 года. С тех пор срок действия продэмбарго неоднократно продлевался «в целях защиты национальных интересов России».