2018-07-20T21:38:02+03:00
Политика

Правительство России продлило продэмбарго до конца 2019 года

Запрет продолжит действовать в отношении тех стран, которые ранее приняли антироссийские санкции
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 20 июля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении до конца 2019 года продовольственного эмбарго в отношении тех стран, которые ранее приняли санкции против нашей страны.

«Слова "по 31 декабря 2018 года" заменить словами "по 31 декабря 2019 года"», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, до 31 декабря 2019 года продлевается запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Речь идет о таких товарах, как мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ о контсанкциях 6 августа 2014 года. С тех пор срок действия продэмбарго неоднократно продлевался «в целях защиты национальных интересов России».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ФБР нашла у экс-адвоката Трампа компрометирующую аудиозапись
Израильская авиация начала масштабный налет на объекты ХАМАС в секторе Газа
В Белом доме заявили, что не поддерживают референдум в Донбассе
Москалькова призвала ООН и Совет Европы побудить США освободить Бутину
Отравленного в Эймсбери мужчину выписали из больницы
«Ну, уж если мусульмане просят»: Путин пообещал подумать над возвращением пива на стадионы
Путин обсудил с Меркель международные и региональные проблемы
Путин объявил о бесплатных визах в Россию для родственников и друзей болельщиков ЧМ-2018
«Играли красиво»: Путин поблагодарил Черчесова за работу на ЧМ-2018
Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак
«Стабильна и имеет большой запас прочности»: Путин оценил российскую экономику
Новогодние праздники в 2019 году продлятся десять дней
Путин допустил возможность проведения в России летней Олимпиады
В России планируется создание рыбной биржи
На форуме «Сообщество» призвали новый состав Общественного совета Минприроды России заняться решением социально-экологических конфликтов
На Украине маршрутка врезалась в фуру, 11 человек погибло