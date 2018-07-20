Госдеп заявил о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе
В госдепартаменте США прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о «предложении президента РФ Владимира Путина провести референдум в Донбассе».
Как заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, Вашингтон не поддерживает организацию плебисцита на востоке Украины. По словам пресс-секретаря Госдепа, проведение подобного голосования «было бы нелегитимным».
«Администрация (президента США) не поддерживает проведение референдума на востоке Украины - референдум был бы нелегитимным. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения для разрешения конфликта», - написала Науэрт в своем Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу «провести референдум в Донбассе», на котором население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогло бы определить статус своих территорий.
Причем в Белом доме уже также заявили, что минские соглашения «не допускают возможность проведения такого голосования».
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