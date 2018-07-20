Госдеп заявил о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе

СЕГОДНЯ 23:06 2018-07-20T23:06:58+03:00

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не поддерживают проведение плебисцита на востоке Украины

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В госдепартаменте США прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о «предложении президента РФ Владимира Путина провести референдум в Донбассе».

Как заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, Вашингтон не поддерживает организацию плебисцита на востоке Украины. По словам пресс-секретаря Госдепа, проведение подобного голосования «было бы нелегитимным».

«Администрация (президента США) не поддерживает проведение референдума на востоке Украины - референдум был бы нелегитимным. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения для разрешения конфликта», - написала Науэрт в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу «провести референдум в Донбассе», на котором население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогло бы определить статус своих территорий.

Причем в Белом доме уже также заявили, что минские соглашения «не допускают возможность проведения такого голосования».