Трамп назвал лицемерами критикующих его политику в отношении Путина

СЕГОДНЯ 04:04 2018-07-21T04:04:33+03:00

Глава Белого дома напомнил, что раньше такой подход к переговорам назывался дипломатией

Изменить размер текста: A A

Средства массовой информации, критикующие президента США Дональда Трампа за излишнюю мягкость по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, лицемерят. Такое мнение высказал сам хозяин Белого дома в своем Twitter.

«Если бы я нападал и был агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким Чен Ыном? Лицемеры!» - написал он.

Президент также напомнил, что в прежние времена переговоры без излишнего давления назывались дипломатией.

Как писал ранее сайт kp.ru, недвано Трамп заявил о своем жестком подходе к России и пообещал, что если не сможет поладить с главой РФ Владимиром Путиным, станет его злейшим врагом. Глава США также напомнил, что ввел в отношении России новые санкции, выслал из США российских дипломатов и проявлял в политие в отношении России больше жесткости, чем его предшественник Барак Обама. Более того, Трамп назвал его слабаком и «мальчиком для битья» у Москвы.

Напомним,16 июля в Хельсинки прошли первые официальные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.