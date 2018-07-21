2018-07-21T09:34:35+03:00
В мире

Двоих россиян арестовали за сутенерство в США

По версии следствия, супружеская пара занималась переправкой девушек легкого поведения из России в Соединенные Штаты
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
В США арестовали двоих граждан России за сутенерствоВ США арестовали двоих граждан России за сутенерствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США двоих граждан России обвинили в организации переправки девушек легкого поведения из РФ в Соединенные Штаты. Прокуратура Манхэттена, по результатам расследования, инкриминирует россиянам Евгению Ризанову и его жене Ксении Ходыкиной занятие сутенерством.

Следствие считает, что семейная пара из РФ, совместно с подельником, встречали девушек, размещали их в Бруклине, откуда после развозили по всему Нью-Йорку на ночные свидания. При этом, россияне сами бронировали гостиницы для ночных бабочек, а также нанимали водителей. Преступная деятельность группы, по словам прокурора, продолжалась с июня 2015 по июнь 2018 года.

Стоит отметить, что в поле зрения правоохранителей россияне попали после ареста двух секс-работников, которые сообщили, что являются частью преступной группы.

Суд назначил Ходыкиной и Ризанову залоги размере 50 тыс. и 100 тыс. долларов. Супруги свою вину не признают и настаивают на своей невиновности. Следствием уже составлено обвинительное заключение, пишет New York Post.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии в Газе
Трамп подписал закон, призванный способствовать соблюдению прав человека в КНДР
В США рассказали о превосходстве российского оружия над американским
Глава Минфина США назвал условия для торговой сделки с Китаем
Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате
Блогера Мэддисона внесли в базу данных сайта "Миротворец"
Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам с Украиной в ВТО
Погода в Москве на 21 июля 2018 года: ожидается до 27 градусов тепла
Адвокат Бутиной связал ее арест с саммитом Трампа и Путина
Климкин назвал предложение о референдуме в Донбассе репетицией развала Украины
NBC сообщила о подготовке Ираном кибератак на системы США
Видео крушения лодки в Миссури: 17 человек погибли из-за опрокинувшегося судна
Facebook ,Twitter, Google и Microsoft разрабатывают совместный проект
Захарова прокомментировала эмоциональное выступление Сафронкова в СБ ООН
Трамп назвал лицемерами критикующих его политику в отношении Путина
В Госдепе возможный референдум в Донбассе назвали «нелегитимным»
Израиль поразил 68 целей ХАМАС в секторе ГАЗА
Агентство S&P подтвердило рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «ВВВ-»
«Русал» обратился в Минфин США с планом вывода компании из-под санкций
В Дагестане после убийства полицейских ввели план «Сирена»
Ученые МГУ разработали экспресс-тест для выявления отравления химоружием
Компания Disney уволила режиссера франшизы «Стражи Галактики» Джеймса Ганна
Пентагон выделил армии Украины $200 млн
Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена
МИД: Бутиной не было на встрече Трампа с Лавровым в мае 2017 года