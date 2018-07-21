Двоих россиян арестовали за сутенерство в США

СЕГОДНЯ 09:34 2018-07-21T09:34:35+03:00

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В США двоих граждан России обвинили в организации переправки девушек легкого поведения из РФ в Соединенные Штаты. Прокуратура Манхэттена, по результатам расследования, инкриминирует россиянам Евгению Ризанову и его жене Ксении Ходыкиной занятие сутенерством.

Следствие считает, что семейная пара из РФ, совместно с подельником, встречали девушек, размещали их в Бруклине, откуда после развозили по всему Нью-Йорку на ночные свидания. При этом, россияне сами бронировали гостиницы для ночных бабочек, а также нанимали водителей. Преступная деятельность группы, по словам прокурора, продолжалась с июня 2015 по июнь 2018 года.

Стоит отметить, что в поле зрения правоохранителей россияне попали после ареста двух секс-работников, которые сообщили, что являются частью преступной группы.

Суд назначил Ходыкиной и Ризанову залоги размере 50 тыс. и 100 тыс. долларов. Супруги свою вину не признают и настаивают на своей невиновности. Следствием уже составлено обвинительное заключение, пишет New York Post.