В элитных сортах вина обнаружили радиационные частицы с АЭС в Фукусиме

СЕГОДНЯ 11:52 2018-07-21T11:52:44+03:00

Ученые протестировали серию калифорнийских красных и розовых вин, произведенных из винограда урожая 2009-2012 годов, и пришли к неутешительным выводам

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Специалисты ведущего французского национального учреждения — Национального центра научных исследований (CNRS) провели ряд экспертиз калифонийского вина элитных сортов и выяснили, что практически все они содержат в себе радиоактивные частицы. Ученые утверждают, что причиной тому последствия аварии семилетней давности на атомной станции в японской префектуре Фукусима.

Как рассказали исследователи Михаэль Павикофф, Кристин Марке и Филипп Юбер, они подробнейшим образом протестировали серию калифорнийских красных и розовых вин, произведенных из винограда урожая 2009-2012 годов. Для выявления радиоактивных частиц, по их словам, они использовали метод низкофоновой гамма-спектрометрии. Причем для более подробного анализа образцы частиц пришлось "превратить в пепел", пишет New York Times.

«Анализ показал наличие в образцах цезия-137 или радиоцезия, техногенного изотопа, образующегося преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. В вине, произведенном после аварии на АЭС в 2011 году, ученые зафиксировали увеличение уровня именно этих радиоактивных частиц», - вынесли свой вердикт ученые.

В 2011 году на АЭС в Фукусиме после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли множественные выбросы радиации в воду и атмосферу.

До настоящего времени практически вся территория вокруг атомной станции является зараженной и непригодной для проживания человека. Приведение в порядок радиационного фона в зоне отчуждения, по самым скромным оценкам специалистов, займет не менее 40 лет.