Международная федерация подозревает 14 российских легкоатлетов в употреблении допинга

СЕГОДНЯ 14:09 2018-07-21T14:39:03+03:00

Среди них олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Иван Ухов

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает еще 14 российских легкоатлетов в употреблении допинга.

Как сообщила независимая инстанция IAAF по соблюдению антидопинговых правил (AIU) на своем официальном сайте, подозрения в нарушении антидопинговых правил распространяются еще на 14 российских спортсменов, среди которых - олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в высоту Иван Ухов. Отмечается, что подозрения основаны на том же докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленном комиссией под руководством профессора Ричардом Маклареном.

В список подозреваемых, кроме Ухова, попали Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Юлия Кондакова и Екатерина Галицкая (бег с барьерами). Также в употреблении допинга подозревают метательницу молота Анну Булгакову, бегуний Татьяну Фирову и Ксению Агафонову, толкателя ядра Иванв Юшкова, прыгунью в высоту Светлану Школину, метательниц молота Татьяну Белобородову, Марию Беспалову и Гульфию Агафонову, а также Люкмана Адамса (тройной прыжок).

Дела этих спортсменов будут рассмотрены в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанны.

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