2018-07-21T16:31:11+03:00
Политика

Россия поможет Катару в подготовке к ЧМ-2022

В частности, наша страна готова помочь в строительстве и оборудовании стадионов
Дарья ИВАШКИНА
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ЧМ-2022 пройдет в КатареЧМ-2022 пройдет в КатареФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол России в Катаре Нурмахмад Холов заявил, что Москва проводит с Дохой интенсивную работу по организации чемпионата мира по футболу 2022 года (ЧМ-2022), который, как известно, пройдет в ближневосточном государстве.

«На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и Минспортом РФ. <…> Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной», - сказал дипломат. По его словам, наша страна поможет Дохе в части строительства и оборудования стадионов.

Также представитель России подчеркнул, что сейчас уже налажены контакты между МВД РФ и Катара по организации массовых мероприятий. Как заметил посол, вопросу безопасности во время ЧМ-2022 уделяется особое внимание. «Работа идет интенсивно и плотно», - цитирует Холова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, чемпионат мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) проходил в России с 14 июня по 15 июля. Причем, как заявил президент РФ Владимир Путин, наша страна может гордиться тем, как организовали этот турнир.

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