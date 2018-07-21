Неймар объяснил свои симуляции на футбольном поле

СЕГОДНЯ 21:02 2018-07-21T21:02:23+03:00

Неймар заявил, что он часто оказывается быстрее своих соперников, поэтому те «бьют его» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам спортсмена, он часто оказывается быстрее своих соперников, поэтому те «бьют его»

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Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил тем, кто критикует его за постоянные симуляции на поле.

Как заметил спортсмен, во время матчей он «постоянно страдает от ударов». «Вы думаете, я хочу страдать от ударов постоянно? Нет, это больно. После игр я в течение четырех-пяти часов сижу со льдом, это сложно, но если вы такого не испытывали никогда, то вы не поймете», - сказал футболист.

По словам Неймара, другие игроки «бьют его», так как очень часто ему удается обвести их и не нарушить при этом правила игры. «Чтобы забить, мне нужно обвести соперника. Но он не даст мне это сделать и сфолит. Часто я оказываюсь быстрее соперников, поэтому они бьют меня по ногам», - цитирует спортсмена Sky Sports.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, поведение Неймара на поле стало поводом для многочисленных шуток. Так, за четыре игры на чемпионате мира 2018 года (ЧМ-2018) он в общей сложности пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд.