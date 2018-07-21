Неймар объяснил свои симуляции на футбольном поле
Нападающий сборной Бразилии Неймар ответил тем, кто критикует его за постоянные симуляции на поле.
Как заметил спортсмен, во время матчей он «постоянно страдает от ударов». «Вы думаете, я хочу страдать от ударов постоянно? Нет, это больно. После игр я в течение четырех-пяти часов сижу со льдом, это сложно, но если вы такого не испытывали никогда, то вы не поймете», - сказал футболист.
По словам Неймара, другие игроки «бьют его», так как очень часто ему удается обвести их и не нарушить при этом правила игры. «Чтобы забить, мне нужно обвести соперника. Но он не даст мне это сделать и сфолит. Часто я оказываюсь быстрее соперников, поэтому они бьют меня по ногам», - цитирует спортсмена Sky Sports.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, поведение Неймара на поле стало поводом для многочисленных шуток. Так, за четыре игры на чемпионате мира 2018 года (ЧМ-2018) он в общей сложности пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд.