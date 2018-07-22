2018-07-22T01:07:56+03:00
Политика

Администрация США уговорила Трампа отказаться от его слов о «вмешательстве» РФ в выборы

В Белом доме на следующий день после саммита прошло совещание президента и его помощников
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл ПенсПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл ПенсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Высокопоставленные руководители США буквально вынудили президента Дональда Трампа отказаться от его слов о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года, которые он произнес после встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Как сообщает агентство Associated Press (AP) в минувший вторник, 17 июля, в Западном крыле Белого дома прошло совещание, на котором присутствовали помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и вице-президент Майкл Пенс. Они убеждали Трампа, что в своем выступлении на пресс-конференции в столице Финляндии, глава государства перегнул палку.

Болтон, Келли и Пенс помимо своего мнения донесли до президента позицию министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Майкла Помпео и наиболее видных членов Конгресса. Все они убеждены, что Трамп был не прав, когда опроверг донесения своей разведки и согласился с заверениями российского лидера.

Как писал сайт «КП», после завершения саммита США-Россия в Хельсинки 16 июля на Трампа посыпались обвинения в излишней мягкости не только со стороны его политических оппонентов, но и от его прежних сторонников.

На эти выпады глава государства дал несколько резких интервью и опубликовал несколько твитов, полных негодования. В них он обвинил СМИ и демократов в попытке усилить конфронтацию с Москвой, нежелании видить в его подходе к Путину дипломатию, а также в предвзятости и лицемерии.

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