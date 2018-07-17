2018-07-17T23:29:35+03:00
Политика

Трамп согласен с разведкой США в том, что Россия «вмешивалась» в выборы

Но глава Белого дома убежден, что «российское вмешательство» на исход голосования не повлияло
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп в Белом доме рассказывает о встрече с президентом России Владимиром ПутинымДональд Трамп в Белом доме рассказывает о встрече с президентом России Владимиром ПутинымФото: REUTERS
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Рассказывая американцам о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что он доверяет выводам американской разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Но убежден: на результаты голосования пресловутое «вмешательство» никак не повлияло, он победил без помощи Москвы.

«Я полностью поддерживаю американские разведведомства и всегда поддерживал. И я глубоко убежден, что действия России не оказали совершенно никакого влияния на исход выборов», - заявил Трамп.

В этот момент в комнате Белого дома, где он вещал, погас свет: «Упс, они выключили свет. Это агенты разведки», - пошутил хозяин Овального кабинета. И, убедившись, что все в порядке, продолжил.

«Давайте смотреть на вещи реально, и я говорил об этом множество раз: я поддерживаю выводы нашей разведки, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году. Но никакого сговора не было», - повторил американский лидер.

Он также заверил соотечественников, что его администрация приложит все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки вмешательства в выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре этого года, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными». Кроме того, глава российского государства назвал встречу с заокеанским коллегой «хорошим стартом» и отметил, что во время неё «многое изменилось к лучшему».

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