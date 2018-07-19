2018-07-19T14:45:15+03:00
Политика

Трамп обвинил СМИ в желании начать крупную конфронтацию с Москвой

Американский президент заявил, что у них с Владимиром Путиным будут хорошие отношения
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые не принимают его возможные хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что журналисты хотят увидеть крупную конфронтацию с Москвой, которая в будущем может даже привести к войне, а это, по его мнению, опрометчиво.

«Фальшивые СМИ так сильно хотят увидеть крупную конфронтацию с Россией, даже конфронтацию, которая может привести к войне. Они так опрометчиво давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным. Мы делаем всё намного лучше, чем любая другая страна!», - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американский лидер верит в «российское вмешательство» в выборы 2016 года в США, а также он отметил, что Россия, по его мнению, снова попытается якобы повлиять на выборы этой осенью, но уже в конгресс.

Путин передал Трампу мяч на совместной пресс-конференции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин заявил о необходимости сохранения договоренностей по иранской ядерной программе
Ученые научились определять склероз за несколько лет до его появления
Путин назвал «в целом успешной» встречу с Трампом
Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины
Фотография с Меркель в детсаду рассмешила соцсети из-за позы медведей на заднем плане
Россия зеркально вышлет греческих дипломатов
Путин заявил о готовности России к партнерским отношениям со всеми странами
Племянница Скрипаля отреагировала на слухи об установлении виновных в отравлении
В Нью-Йорке закрыли пляжи из-за нападения акул, два школьника пострадали
Верка Сердючка намерена баллотироваться в президенты Украины на предстоящих выборах
Орешкин заявил, что тема экспорта вытесняет импортозамещение из повестки
Россия призвала Британию назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
Япония полностью откажется от импорта иранской нефти
К выходным в Москву вернется тридцатиградусная жара
В Совфеде против увольнений сотрудников из-за утраты доверия
Замглавы МИД РФ встретится с министром иностранных дел КНДР
Ученые нашли простейший способ улучшить работу мозга
Около 30 человек пострадали при обрушении шатра на военной базе в США