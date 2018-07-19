Трамп обвинил СМИ в желании начать крупную конфронтацию с Москвой

СЕГОДНЯ 14:45 2018-07-19T14:45:15+03:00

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые не принимают его возможные хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что журналисты хотят увидеть крупную конфронтацию с Москвой, которая в будущем может даже привести к войне, а это, по его мнению, опрометчиво.

«Фальшивые СМИ так сильно хотят увидеть крупную конфронтацию с Россией, даже конфронтацию, которая может привести к войне. Они так опрометчиво давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным. Мы делаем всё намного лучше, чем любая другая страна!», - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американский лидер верит в «российское вмешательство» в выборы 2016 года в США, а также он отметил, что Россия, по его мнению, снова попытается якобы повлиять на выборы этой осенью, но уже в конгресс.