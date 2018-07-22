В Москве три человека пострадали в драке со стрельбой

СЕГОДНЯ 01:34 2018-07-22T01:34:04+03:00

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Два человека были ранены из травматического оружия и еще один пострадал в драке на востоке Москвы. Инцидент произошёл на улице Руднёвке в Косино-Ухтомском районе в Восточном административном округе столицы.

Массовая драка началась из-за того, что несколько пешеходов стали свидетелями ссоры между мужчиной и женщиной. Спутник дамы распустил руки и компания вступилась за неё. Грубияна поколотили в воспитательных целях, передает ТАСС

Однако кавалер решил отомстить, сбегал домой за травматическим оружием, вернулся и открыл стрельбу. В итоге один заступников тяжело ранен в область сердца, другой - в шею. Самого стрелка еще раз избили друзья пострадавших.

Все строе госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно.

Напомним, как расскзывал сайт kp.ru, подобный случай произошел в Москве в канун Нового года. Мужчина открыл пальбу по людям на Никольской улице, буквально в 300 метрах от Красной площади. Все началось также с перепалки между гражданами. В пылу ссоры один выстрелил из оружия, ранив двоих, и скрылся с места происшествия.