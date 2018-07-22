Порошенко назвал победу Усика символом борьбы Украины

СЕГОДНЯ 02:54 2018-07-22T02:54:12+03:00

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Президент Украины Путр Прошенко заявил, что был уверен в победе своего соотечественника Александра Усика в боксерском поединке с российским спортсменом Муратом Гассиевым. В своем микроблоге в Твиттер глава государства выразил свое ликование и поздравил победителя.

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы!», — написал он сразу после оглашения результатов встречи.

Порошенко также заявил, что Украина гордится своим спортсменом.

Как сообщал сайт kp.ru, встреча украинца и россиянина прошла в ночь на воскресенье в спортивном комплексе «Олимпийский»в Москве. Судьи отдали по очкам победу Усику единогласно. Он стал первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также абсолютным чемпионом мира, завоевав титулы четырех основных организаций - Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).