Генерал США заявил об угрожающих военных возможностях КНДР

СЕГОДНЯ 05:17 2018-07-22T05:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Возможности вооруженных сил КНДР все еще представляют угрозу. Об этом 21 июля заявил командующий войсками США в Республике Корея генерал Винсент Брукс.

«Они располагают значительными асимметричными возможностями, которые могут быть использованы не в традиционном, с военной точки зрения, понимании: возможности в киберпространстве, возможности спецопераций, да и ракеты могут быть использованы, чтобы угрожать густонаселенным районам, а не только вооруженным подразделениям», - сказал он на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

При этом генерал отметил, что Пхеньян совершенно очевидно не намерен использовать свой оборонный потенциал. По мнению Брукса, сейчас началась новая эпоха, когда к давлению на Пхеньян добавились дипломатическое взаимодействие и диалог, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США - КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам переговоров был подписан всеобъемлющий документ, в котором Соединенные Штаты гарантировали безопасность для КНДР, а Ким Чен Ын пообещал провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.